Що чекає на ухилянтів після повернення в Україну – в ОП дали відповідь

Радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що чекає на ухилянтів після повернення з-за кордону.

Він зазначив, що громадяни України, які ховаються від війни за кордоном, зіткнуться з “юридичними проблемами” після повернення додому.

Як передає НСН, про це Подоляк сказав під час ефіру з російською опозиціонеркою та публіцисткою Юлією Латиніною.

За його словами, щодо втікачів, які придбали фіктивні довідки і виїхали за кордон, будуть судові рішення, оскільки такий документ “є проявом корупційної дії”.

“На основі цього треба буде звертатися в суди тих країн, де вони перебувають як біженці з певними юридичними статусами, щоб їм це скасували, і в судах цих країн довести, що ця людина отримала довідку не належним чином”, зауважив Михайло Подоляк.

Водночас він визнав складність юридичної процедури екстрадиції ухилянтів з країн Заходу, де вважають, що людина має право боятися воювати, тому вважає, що в такий спосіб на масове повернення цих людей сподіватися не варто.

“Але будуть реєстри людей, які отримували фіктивні довідки і тоді в них будуть проблеми вже при поверненні до України, будуть йти юридичні процедури. Якщо вони добровільно зараз не повертаються, то коли війна закінчиться у них будуть певні юридичні проблеми – будуть вияснятися підстави, на яких вони покинули країну, тощо”, наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив про юридичні підстави, які дозволяють повернути з-за кордону військовозобов’язаних чоловіків, які виїхали з України, купивши довідки у корумпованих посадовців військово-лікарської комісії (ВЛК).

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