Ще одна гуманітарна допомога для жителів України – як подати заявку

Гуманітарна допомога від організації Help – Hilfe zur Selbsthilfe включає в себе продуктові та гігієнічні набори, постільну білизну, підгузки для дітей та інше. Її можуть отримати українці зі всіх регіонів країни.

Про те, як подати заявку на цю допомогу, розповість НСН.

Люди, які постраждали через війну, можуть отримати продуктові набори. Допомогу можуть оформити, мешканці будь-якої області.

Гуманітарна організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe була створена ще у липні 1981 року після радянської інтервенції у 1979 році в Афганістані. Офіс в Україні відкрився наприкінці 2021 року для розвитку малого та середнього бізнесу у Луганській та Донецькій областях.

Але після повномасштабного вторгнення Росії команда організації швидко переформатувалась на невідкладну допомогу населенню України, яке постраждало внаслідок війни.

Хто може отримати допомогу

Отримати допомогу від фонду можуть українці, які її потребують під час війни.

Що потрібно для отримання допомоги

Для того, щоб отримати допомогу від Help – Hilfe zur Selbsthilfe, потрібно заповнити та відправити форму реєстрації онлайн тут.

У заявці потрібно обов’язково вказати таку інформацію:

у якій області та населеному пункті Ви знаходитесь

яка допомога Вам потрібна (продуктовий або гігієнічний набір, постільна білизна, підгузки для дітей, психологічна допомога, багатоцільова грошова допомога, ліки тощо)

скільки людей проживає у вашому домогосподарстві

чи є у Вашому господарстві особи з інвалідністю

чи є у Вашому домогосподарстві люди, які належать до таких категорій: безробітні, пенсіонери, багатодітні сім’ї тощо.

чи отримували Ви допомогу від інших організацій

ПІБ

контактний номер телефону

e-mail

Ви можете написати додаткову інформацію за необхідності.

У фонді зазначають, що ця форма реєстрації не гарантує швидкого отримання допомоги.

Як тільки з’являться відповідні активності у вказаному вами регіоні, з вами зв’яжуться представники або партнери фонду для надання допомоги.

Контактні дані: e-mail: info@help-ukraine.org.ua, телефон: +38 (099) 685 73 25.

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