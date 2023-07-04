Гуманітарна допомога українцям ще від одного фонду – хто і як може отримати

Деяким переселенцям видається гуманітарна допомога від одного фонду. Де можна отримати і хто може на неї розраховувати

Біженці з Луганської області можуть отримати продуктові та гігієнічні набори, підгузки, одяг, медичну, юридичну та іншу допомогу в різних містах України.

Про це повідомили на сторінці Луганської обласної військової адміністрації у Facebook, інформує НСН.

Де можна отримати

У Рівному біженцям видають продукти та гігієнічні набори від БФ “Восток SOS”. Також можна отримати консультацію лікарів КНП “ЦПМСД Кремінської міської ради”, юриста, фахівця центру зайнятості.

У Києві люди можуть одержати продукти, одяг, іграшки й дитячі підгузки. Переселенців там консультують соціальний робітник БФ “Право на захист”, фахівець центру зайнятості, ГО “Кремінська бізнес-асоціація”, терапевт. До того ж розпочав діяльність клуб “Зустрічі земляків”.

Біженцям у Дніпрі роздають продукти, підгузки для дітей, одноразові пелюшки. Людей консультують юрист БФ “Право на захист”, психолог, медпрацівники та фахівець центру зайнятості.

Гуманітарна допомога українцям

У Луцьку біженці отримують продукти, одяг, підгузки, а також можуть проконсультуватися у психолога і терапевта.

В Андрушівці можна отримати продукти та підгузки для дітей. Консультації здійснюють юрист БФ “Право на захист” та лікар.

Як отримати допомогу

Щоб отримати допомогу, біженцям з Луганської області потрібно звернутися у філію благодійного фонду у місті.

У гуманітарних центрах та в телефонному режимі спеціалісти Кремінського ЦНАПу продовжують надавати консультації внутрішньо переміщеним особам з питань компенсації за пошкоджене та зруйноване майно.

Для детальної інформації необхідно звернутись у БФ “Восток SOS” за номерами:

Рівне – 0958209742

Київ – 0937687466, 0991852038, 0968996124

Дніпро – 0664839248

Луцьк – 0505764270

Андрушівка – 0663428365

Гаряча лінія Кремінського ЦНАПу – 0958207124

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