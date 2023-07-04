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Гуманітарна допомога українцям ще від одного фонду – хто і як може отримати

Журналіст
Гуманітарна допомога українцям ще від одного фонду – хто і як може отримати
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Деяким переселенцям видається гуманітарна допомога від одного фонду. Де можна отримати і хто може на неї розраховувати

Біженці з Луганської області можуть отримати продуктові та гігієнічні набори, підгузки, одяг, медичну, юридичну та іншу допомогу в різних містах України.

Про це повідомили на сторінці Луганської обласної військової адміністрації у Facebook, інформує НСН.

Де можна отримати

У Рівному біженцям видають продукти та гігієнічні набори від БФ “Восток SOS”. Також можна отримати консультацію лікарів КНП “ЦПМСД Кремінської міської ради”, юриста, фахівця центру зайнятості.

У Києві люди можуть одержати продукти, одяг, іграшки й дитячі підгузки. Переселенців там консультують соціальний робітник БФ “Право на захист”, фахівець центру зайнятості, ГО “Кремінська бізнес-асоціація”, терапевт. До того ж розпочав діяльність клуб “Зустрічі земляків”.

Біженцям у Дніпрі роздають продукти, підгузки для дітей, одноразові пелюшки. Людей консультують юрист БФ “Право на захист”, психолог, медпрацівники та фахівець центру зайнятості.

Гуманітарна допомога українцям

Гуманітарна допомога українцям ще від одного фонду – хто і де може отримати

У Луцьку біженці отримують продукти, одяг, підгузки, а також можуть проконсультуватися у психолога і терапевта.

В Андрушівці можна отримати продукти та підгузки для дітей. Консультації здійснюють юрист БФ “Право на захист” та лікар.

Як отримати допомогу

Щоб отримати допомогу, біженцям з Луганської області потрібно звернутися у філію благодійного фонду у місті.

У гуманітарних центрах та в телефонному режимі спеціалісти Кремінського ЦНАПу продовжують надавати консультації внутрішньо переміщеним особам з питань компенсації за пошкоджене та зруйноване майно.

Для детальної інформації необхідно звернутись у БФ “Восток SOS” за номерами:

  • Рівне – 0958209742
  • Київ – 0937687466, 0991852038, 0968996124
  • Дніпро – 0664839248
  • Луцьк – 0505764270
  • Андрушівка – 0663428365
  • Гаряча лінія Кремінського ЦНАПу – 0958207124

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