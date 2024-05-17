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ТОП-9 речей, які треба мати вдома, на випадок відключення світла – поради

Автор -
Журналіст
ТОП 7 речей, які треба мати вдома, на випадок відключення світла – поради

На випадок відключення світла, кожен українець повинен мати деякі речі. Особливо під час війни.

Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на Дивогляд.

Через обстріли армії рф, в Україні відбувається відключення електрики. Тому кожен громадянин держави має бути готовий до стабілізаційних відключень.

ТОП-9 речей, які треба мати вдома, на випадок відключення світла

  • Заряджений павербанк;

Заряджений павербанк допоможе завжди залишатися на зв’язку. Від нього можна підзарядити мобільний телефон і ноутбук.

  • Туристичний пальник;

За допомогою туристичного  пальника можна розігріти воду або їжу, коли вдома немає електрики.

  • Свічки та сірники;

У темний час доби свічки та сірники допоможуть Вам освітити приміщення. Найдовше горять соєві свічки – до 20 годин в банці і до 40 годин без банки. Воскові свічки горять декілька годин, а парафінові – до 30 хвилин;

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  • Ліхтарики на батарейках або нічні лампи;

Ліхтарики на батарейках можна брати з собою в укриттях. Ще можна  можна придбати нічні лампи, які варто наперед зарядити через USB.

  • Запаси питної та технічної води;

Майте завжди запас води. Особливо під час війни. В Україні комунальники після обстрілів завжди відновлюють критичну інфраструктуру.  Але ситуації бувають різні.

  • Запас їжі тривалого зберігання

Майте завжди запас їжі тривалого зберігання. Коли немає електрики, супермаркети не обслуговують клієнтів. Важливо, щоб у вас була їжа, яку не треба зберігати у холодильнику.

  • Теплий одяг;

Подбайте про теплий одяг для себе і рідних на осінь та зиму.

  • Ліки.

Подбайте про ліки. Особливо, якщо хтось із ваших рідних має хронічні захворювання.

Ще новини України: Відключення світла по Україні – як дізнатися про графіки в різних областях

 

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