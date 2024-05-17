ТОП-9 речей, які треба мати вдома, на випадок відключення світла – поради

На випадок відключення світла, кожен українець повинен мати деякі речі. Особливо під час війни.
Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на Дивогляд.
Через обстріли армії рф, в Україні відбувається відключення електрики. Тому кожен громадянин держави має бути готовий до стабілізаційних відключень.
ТОП-9 речей, які треба мати вдома, на випадок відключення світла
- Заряджений павербанк;
Заряджений павербанк допоможе завжди залишатися на зв’язку. Від нього можна підзарядити мобільний телефон і ноутбук.
- Туристичний пальник;
За допомогою туристичного пальника можна розігріти воду або їжу, коли вдома немає електрики.
- Свічки та сірники;
У темний час доби свічки та сірники допоможуть Вам освітити приміщення. Найдовше горять соєві свічки – до 20 годин в банці і до 40 годин без банки. Воскові свічки горять декілька годин, а парафінові – до 30 хвилин;
- Ліхтарики на батарейках або нічні лампи;
Ліхтарики на батарейках можна брати з собою в укриттях. Ще можна можна придбати нічні лампи, які варто наперед зарядити через USB.
- Запаси питної та технічної води;
Майте завжди запас води. Особливо під час війни. В Україні комунальники після обстрілів завжди відновлюють критичну інфраструктуру. Але ситуації бувають різні.
- Запас їжі тривалого зберігання
Майте завжди запас їжі тривалого зберігання. Коли немає електрики, супермаркети не обслуговують клієнтів. Важливо, щоб у вас була їжа, яку не треба зберігати у холодильнику.
- Теплий одяг;
Подбайте про теплий одяг для себе і рідних на осінь та зиму.
- Ліки.
Подбайте про ліки. Особливо, якщо хтось із ваших рідних має хронічні захворювання.
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