ТОП-9 речей, які треба мати вдома, на випадок відключення світла – поради

На випадок відключення світла, кожен українець повинен мати деякі речі. Особливо під час війни.

Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на Дивогляд.

Через обстріли армії рф, в Україні відбувається відключення електрики. Тому кожен громадянин держави має бути готовий до стабілізаційних відключень.

ТОП-9 речей, які треба мати вдома, на випадок відключення світла

Заряджений павербанк;

Заряджений павербанк допоможе завжди залишатися на зв’язку. Від нього можна підзарядити мобільний телефон і ноутбук.

Туристичний пальник;

За допомогою туристичного пальника можна розігріти воду або їжу, коли вдома немає електрики.

Свічки та сірники;

У темний час доби свічки та сірники допоможуть Вам освітити приміщення. Найдовше горять соєві свічки – до 20 годин в банці і до 40 годин без банки. Воскові свічки горять декілька годин, а парафінові – до 30 хвилин;

Ліхтарики на батарейках або нічні лампи;

Ліхтарики на батарейках можна брати з собою в укриттях. Ще можна можна придбати нічні лампи, які варто наперед зарядити через USB.

Запаси питної та технічної води;

Майте завжди запас води. Особливо під час війни. В Україні комунальники після обстрілів завжди відновлюють критичну інфраструктуру. Але ситуації бувають різні.

Запас їжі тривалого зберігання

Майте завжди запас їжі тривалого зберігання. Коли немає електрики, супермаркети не обслуговують клієнтів. Важливо, щоб у вас була їжа, яку не треба зберігати у холодильнику.

Теплий одяг;

Подбайте про теплий одяг для себе і рідних на осінь та зиму.

Ліки.

Подбайте про ліки. Особливо, якщо хтось із ваших рідних має хронічні захворювання.

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