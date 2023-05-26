Родичи нового заступника глави СБУ мають паспорти РФ – реакція спецслужби

Батько і брат нового заступника глави СБУ мають паспорти РФ, з’ясували журналісти-розслідувачі програми «Схеми», передає НСН.

Вперше журналісти-розслідувачі програми «Схеми» («Радіо Свобода») повідомили про російський паспорт у батька Сергія Наумюка, коли посадовець був кандидатом на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

У коментарі журналістам Наумюк спочатку це заперечував, але потім під час співбесіди на доброчесність визнав, що його батько й брат отримали російські паспорти «з побутових причин» у 2015-му році, але пізніше нібито від них відмовились.

«Батьки з 1978 року проживали у Луганську. На час окупації кожен вирішував, чи покидати свій дім. Вони залишилися у себе вдома, жили своїм життям і не співпрацювали з окупаційною владою. […] У 2015 році з певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти. Надалі вони від них відмовились», цитує Наумюка «Радіо Свобода».

Тоді ж він розповів, що його брат з 2015-го по 2017 рік працював у Москві, після чого переїхав до США. За словами Наумюка, його батьки виїхали до брата у США після початку повномасштабного вторгнення. У Сполучених Штатах батько та брат Наумюка, за його словами, подали документи у консульство росії, щоб вийти з громадянства рф.

А втім, як зазначають «Схеми», досі російський паспорт батька Наумюка не був анульований, про що свідчить його відсутність у переліку недійсних паспортів на сайті МВС росії.

У день призначення Наумюка заступником голови СБУ журналісти знову звернулись до нього із запитанням, чому російський паспорт його батька досі значиться чинним і коли саме його родичі подали заяву про відмову від громадянства рф. Як зазначається, говорити напряму з журналістами Наумюк відмовився, пославшись на пресслужбу СБУ.

Реакція СБУ

У СБУ офіційно відповіли, що перед призначенням Наумюк пройшов усі необхідні перевірки, визначені законодавством. Зокрема Служба безпеки ретельно вивчила інформацію щодо його сім’ї та родичів.

Там зазначили, що про російські паспорти своїх брата та батька Наумюк повідомляв раніше.

«Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак, наразі уповноважені органи рф свідомо блокують розгляд відповідних заяв […] Вони виступають проти дій росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні», йдеться у заяві СБУ.

Нагадуємо, 25 травня президент Володимир Зеленський призначив своїм указом Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України.

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