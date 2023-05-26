Смертельна ДТП у Києві: суддя на блокпосту збив нацгвардійця – все що відомо (фото, відео)

В ніч проти 26 травня сталася смертельна ДТП у Києві. Голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту військового. Від отриманих травм боєць загинув на місці.

Про це НСН інформує з посиланням на ряд ЗМІ.

Як повідомляє Суспільне, унаслідок аварії загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко.

Він родом з Тального, у загиблого лишилося троє дітей та дружина.

За даними УП, затриманий – голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир. Він на автомобілі Lexus рухався по проспекту Берестейському, перш ніж збив 23-річного нацгвардійця.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі Державного бюро розслідувань.

Слідчі допитують усіх можливих свідків ДТП, зокрема нацгвардійців і військових, які перебували на блокпосту в момент аварії.

Також вони готують клопотання про обрання запобіжного заходу судді Олексію Тандиру. Але спершу це має погодити Вища рада правосуддя, пише Громадське.

Судді загрожує до 10 років ув’язнення.

У Вищій раді правосуддя пояснили, що слідчі спершу мають попросити згоду ВРП про взяття судді під варту. Якщо ВРП дозволить затримати суддю, тоді це питання передають до суду, який уже й вирішить, який саме запобіжний треба обрати. Також суддю не можуть відсторонити від правосуддя без погодження з ВРП.

У ДБР також зазначили, що суддя досі відмовляється здати біологічні зразки для того, щоби підтвердити чи спростувати алкогольне або наркотичне сп’яніння.

Знайомий судді Олексія Тандира дивується, що суддя міг сісти п’яним за кермо.

У коментарі ТCН співрозмовник зазначає, що Тандир, навіть коли випивав на свята, завжди викликав таксі або брав водія.

“Я здивований тим, що він був, за повідомленням ЗМІ, п’яним за кермом. Якщо випивав на свята, то завжди викликав таксі або брав водія. Що сталось цього разу – поки загадка”, повідомило ТСН джерело з оточення Олексія Тандира.

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