Що буде за самостійне розмінування – попередження від Кабміну

В Кабміні пояснили, що українці нестимуть відповідальність за самостійне розмінування.

Для швидшого розмінування території фермери можуть використовувати послуги “чорних” або “сірих” саперів. Однак це насамперед небезпечно, а крім того, за це передбачено відповідальність.

Про це розповів профільний заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, передає НСН з посиланням на Телеграф.

Деякі фермери намагаються прискорити процес та скористатися саме такими послугами.

Вони не можуть цього зробити. Ділянки, які очистили “сірі” або “чорні” сапери, не вважаються безпечними. Інформація про таке розмінування не буде ніде зафіксована і така ділянка вважається замінованою. Якщо фермер скористався послугами такого “сапера”, і після цього стався підрив техніки, то відповідальність, в тому числі — кримінальна, лежатиме і на тому, хто робив розмінування, і на тому, хто відправив трактор в поле. Що більше, фермер навіть не може використати цю ділянку легально — показати прибуток з неї чи заставити як майно в банку. Це протизаконно — і “саперам”, і фермерам краще такими речами не займатись, сказав Безкаравайний.

Також він зазначає, що оператором із розмінування може бути будь-яка юридична особа, яка належним чином зареєстрована в Україні. Тобто людина має право одержати дозвіл, якщо виконує певні норми сертифікації.

Зараз це і нові українські компанії, які створюють виключно для того, щоб стати оператором на цьому ринку. І українські сталі бізнеси, які створюють нові напрями, щоб забезпечити власні потреби в цій послузі, а далі виходити на ринок, бо це буде бізнес. Це й міжнародні комерційні компанії, які йдуть в Україну, бо розуміють обсяг проблеми й що вони матимуть багато роботи. Також це міжнародні гуманітарні організації. Їх спонсорують уряди наших країн-партнерів або міжнародні агенції. Вони працюють згідно з міжнародними стандартами, але теж повинні отримувати дозволи на роботу в Україні. Це абсолютно різні організації з різною формою власності, мотивацією і спеціалізацією, але вони проходять однакову процедуру сертифікації, зазначає заступник міністра.

Він додав, що серед операторів протимінної діяльності є не лише аграрні холдинги, а, наприклад, уже зараз є компанія “Нібулон”. Ще кілька постійних бізнесів, які давно працюють в Україні, проходять усі процедури й дуже скоро з’являться у відкритому реєстрі.

Їх можна буде побачити на сайті Міністерства оборони в розділі “Діяльність”, потім — “Протимінна діяльність”, далі — за кнопочкою “Оператор протимінної діяльності”. Список компаній, яким дозволено виконувати цю роботу, постійно оновлюється, станом на сьогодні їх 20, розповів Безкаравайний.

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