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ВійнаХарків

На Харківщині розробили машину для розмінування (відео)

розробили машину для розмінування
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Машину для підготовки ґрунту для гуманітарного розмінування, створену харківськими інженерами, можна запускати в масове виробництво. Про це повідомляє портал “Мілітарний”, передає НСН.

На Харківщині розробили машину для розмінування

В Україні різноманітними мінами засмічена територія розміром більш ніж Румунія. Серед областей, де вибухівки в землі найбільше — Харківщина, тож не дарма місцеві вчені разом з військовими та саперами створили унікальну машину для розмінування.

Як розповіли в ХОВА, для Харківщини це дев’ята машина розмінування, але перша місцевого виробництва. Зазначається що машина може знешкодити 95% мін.

За даними порталу “Мілітарний” вартість такої машини 5,6 млн грн, а закордонного аналога понад 1,3 мільйона доларів.

Базою для машини стало поєднання шасі трактора (також харківського виробництва) та обладнання з танку — каткового мінного трала. Прототип, який зібрали науковці, випробували чотири місяці. За цей час машина знешкодила понад 300 мін.

Особливістю є те, що вона працює дистанційно, тобто оператор захищений від вибуху та розльоту уламків відстанню в 300 м. Механізми машини можна швидко відновлювати та замінювати, навіть якщо здетонує під машиною протитанкова міна.

Характеристики

  • Вага 16 т,
  • Швидкість роботи 3,4 км/год,
  • Управління дистанційне, має чотири камери,
  • Коефіцієнт знешкодження мін 95%.

Тривалість навчання керування такою машиною — кілька тижнів. У ДСНС зазначили, що вона проста у виробництві, користуванні, обслуговуванні та ремонті. Очікується, що друга така машина буде надана ДСНС Харківської області до кінця листопада. Тестували машину для розмінування у Балаклійській громаді.

На Харківщині розробили машину для розмінування (відео)

Раніше ми писали: Як виглядає дно Чорного моря після підриву Каховської ГЕС (фото)

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