Як виглядає дно Чорного моря після підриву Каховської ГЕС (фото)

Після підриву Каховської ГЕС Чорне море закрили для людей. Офіційний дозвіл на дослідження морського дна отримав лише водолаз Олександр Куракін, який займається цим усе життя. Він показав, яким дно моря стало через півтора місяці після теракту росіян, 6 червня 2023 року.

Як виглядає дно Чорного моря після підриву Каховської ГЕС

Ексклюзивні кадри показали в документальному фільмі “Побачити дно” кореспондентки ТСН Наталі Ярмоли, передає НСН.

“Генеральна прокуратура, поліція та екологічна інспекція посприяли, і ми отримали дозвіл на підводні роботи”, – розповідає Олександр Куракін.

Він збирає докази воєнного злочину росіян – екоциду. Вони ляжуть у кримінальне провадження Генеральної прокуратури.

“Багато людей запитують, а як же там море, там же такий жах коївся. 6 червня о другій половині дня ми ось тут вже відбирали проби, щоб позначити рубіж “до” і “після”, – каже водолаз.

За 2,5 місяці після підриву ГЕС уже видно, як мул потроху засмоктує осілий дніпровський очерет. Поміж деревами бігають краби. Шторми і течії розносять сміття на великі простори. Море увімкнуло всі можливі захисні механізми.

“В інституті я застав людину, що обробляє проби. Мене вразила кількість бокоплавів. Це ракоподібні, що живуть на морському дні. Їх там просто неймовірні тисячі. В основному вони харчуються органікою, яка не цікавить більше нікого. Тобто в перекладі на людську мову – їдять каку. Це свідчення того, що море на будь-які зовнішні впливи дає відповідь. І ось треба спожити багато органіки: опа-на, ми створюємо сегмент, який все утилізує”, – каже Олександр Куракін.

Море знову стало солоним. Візуально – чистішим. Відкрився вже навіть купальний сезон. Та чи означає це, що море відновилось? Директор Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін каже, що шторми дуже допомогли вимити забруднення із затоки.

“Ситуація ліпша, ніж ми сподівалися. Вода в одеській затоці більше розповсюджується по всьому Чорному морю. Тут залишаються ці токсичні речовини в певних ланках трофічного ланцюжка, мається на увазі, наприклад, придоння риби. І коли штормові такі погодні умови, то з дна змулюються оці от токсини і знову потрапляють в море, в морську воду. Зараз вже відкриті пляжі і можна купатися, але коли дують вітри Дніпровсько-Бузького лиману, я б рекомендував постерегтися. Я не купався. Але це вже в мене професійна деформація”, – розповідає Віктор Коморін.

Молюски і риба всі ці токсини накопичують, тому вживати їх ще невизначений час буде небезпечно.

Раніше ми писали: «Сумно бачити ліс замість моря» – запорізький депутат показав, як виглядає «Каховське водосховище» ВІДЕО