Сьогодні в Україні на мінах підірвалися 4 людей, серед загиблих дитина. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає НСН.

Два підриви на мінах сьогодні зафіксовано на Миколаївщині та Чернігівщині.

Миколаївщина

У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії.

Чернігівщина

У Чернігівській області в лісосмузі підірвались двоє місцевих мешканців. Один загиблий, один поранений.

За даними глави Чернігівської ОВА, сьогодні о 14:57 надійшло повідомлення про підрив на вибуховому пристрої в лісосмузі на території Киїнської територіальної громади.

Чаус також зазначив, що нині на місці події працюють вибухотехніки.

Сумна статистика

Всього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 – травмовано.

Не дивлячись на щоденну роботу наших саперів, багато гектарів земель ще залишаються дуже небезпечними. Памʼятайте про це, – закликав Клименко

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