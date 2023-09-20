Окупанти сьогодні у Торецьку вбили чотирьох людей: серед них 19-річна дівчина і 20-річний хлопець

Росіяни сьогодні у Торецьку вбили чотирьох людей, обстрілявши місто. Серед загиблих двоє молодих людей, а також матір з сином. Про це повідомляє Офіс Генеральної прокуратури, передає НСН.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 вересня 2023 року військові рф вдарили 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 «Тюльпан» по м. Торецьку та його околицях. Від влучання засобу ураження постраждало саме місто та смт Північне.

У Торецьку внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік. Під час обстрілу вони перебували у приватному житловому будинку. Ще двоє людей – 84-річна мати та її 60-річний син отримали поранення, несумісні з життям, на одній з вулиць Північного.

Ворожа атака зруйнувала приватні оселі й пошкодила господарські споруди.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Росіяни сьогодні у Торецьку вбили чотирьох людей: фото

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