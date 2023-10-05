На Чернігівщині сталась трагедія – дитина потонула під час класної години. Діти з вчителькою перебували на подвір’ї неподалік річки Удай.

Подробиці розповіла директорка Удайцівського навчально-реабілітаційного центру Валентина Проценко. Загиблий хлопчик був вихованцем цього центру.

Про це НСН пише з посиланням на Суспільне.

Дитина була позбавлена батьківського піклування, влітку з Прилуцького навчально-реабілітаційного центру його перевели в центр у селі Удайці.

“Діти перебували на класній годині разом зі своїм керівником неподалік річки. Вона вже забрала всіх діток і йшла до школи, двоє діток йшли з нею за руки, дітки всі йшли поруч. Пройшли 10-15 метрів, як вона помітила, що немає Тимофія. Почала його гукати. Я гукнула всіх, хто був на вулиці, сказала всім разом шукати Тимофія. Вчителька повернулася до річки, а він вже у воді. Це пройшло буквально п’ять хвилин. Він був біля берега річки, буквально за крок у воді”, каже Валентина Проценко.

Хлопчика дістали з води й почали робити реанімаційні заходи, розповіла медична сестра реабілітаційного центру Раїса Сенченко. Але це не дало жодних результатів.

“Дитина перебувала на обліку у психіатра. Вона приймала постійно лікування, це відбувалося два рази на день. Було воно призначене психіатром. Він без ліків не жив. Він просто біг, його ж не випускали з рук, ось така дитина”, розповідає медсестра.

Дитина потонула під час класної години – що відомо

4 жовтня близько 16-ї години до Прилуцького районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території комунального закладу в ставку виявили тіло підопічного хлопчика.

Поліцейські виявили у водоймі тіло дитини без ознак життя. Попередньо вони встановили, що під час прогулянки на території закладу, він впав у ставок та втопився. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок” та статтею 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

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