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Тег:
ПодіїЧернігів

Дитина потонула під час класної години – подробиці загибелі 11-річного хлопчика на Чернігівщині

Журналіст
Дитина потонула під час класної години подробиці загибелі 11 річного хлопчика на Чернігівщині (2)
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На Чернігівщині сталась трагедія – дитина потонула під час класної години. Діти з вчителькою перебували на подвір’ї неподалік річки Удай.

Подробиці розповіла директорка Удайцівського навчально-реабілітаційного центру Валентина Проценко. Загиблий хлопчик був вихованцем цього центру.

Про це НСН пише з посиланням на Суспільне.

Дитина була позбавлена батьківського піклування, влітку з Прилуцького навчально-реабілітаційного центру його перевели в центр у селі Удайці.

“Діти перебували на класній годині разом зі своїм керівником неподалік річки. Вона вже забрала всіх діток і йшла до школи, двоє діток йшли з нею за руки, дітки всі йшли поруч. Пройшли 10-15 метрів, як вона помітила, що немає Тимофія. Почала його гукати. Я гукнула всіх, хто був на вулиці, сказала всім разом шукати Тимофія. Вчителька повернулася до річки, а він вже у воді. Це пройшло буквально п’ять хвилин. Він був біля берега річки, буквально за крок у воді”, каже Валентина Проценко.

Дитина потонула під час класної години подробиці загибелі 11 річного хлопчика на Чернігівщині2

Директорка Удайцівського навчально-реабілітаційного центру Валентина Проценко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Хлопчика дістали з води й почали робити реанімаційні заходи, розповіла медична сестра реабілітаційного центру Раїса Сенченко. Але це не дало жодних результатів.

“Дитина перебувала на обліку у психіатра. Вона приймала постійно лікування, це відбувалося два рази на день. Було воно призначене психіатром. Він без ліків не жив. Він просто біг, його ж не випускали з рук, ось така дитина”,розповідає медсестра.

Дитина потонула під час класної години подробиці загибелі 11 річного хлопчика на Чернігівщині3

Медична сестра навчально-реабілітаційного центру Раїса Сенченко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Дитина потонула під час класної години – що відомо

4 жовтня близько 16-ї години до Прилуцького районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території комунального закладу в ставку виявили тіло підопічного хлопчика.

Поліцейські виявили у водоймі тіло дитини без ознак життя. Попередньо вони встановили, що під час прогулянки на території закладу, він впав у ставок та втопився. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили.

Дитина потонула під час класної години подробиці загибелі 11 річного хлопчика на Чернігівщині333

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок” та статтею 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

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