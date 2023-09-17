Пошуки тривали майже добу: на Полтавщині врятували жінку, яка не могла вибратися з водойми

На Полтавщині поліцейські спільно з місцевими жителями врятували життя 73-річній жінці, яку розшукували майже добу. Вона опинилася у водоймі та не могла самотужки вийти, майже повністю занурившись під воду.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України, передає НСН.

Правоохоронці отримали повідомлення, що 73-річна жителька села Лазірки пішла з дому та не повернулася. Поліція розпочала пошукові заходи, до яких також долучилися місцеві.

Пошукові заходи тривали всю ніч та майже весь наступний день. І коли разом із місцевими жителями поліціянти прочісували територію поблизу водойми, раптом почувся стогін людини.

«Підійшовши на звук, побачили у воді жінку, яка майже повністю занурилася під воду. З води виглядав лише рот та ніс. Тож поліціянти кинулися на порятунок та витягли її знесилену на берег», розповіли в поліції.

Переохолоджену жінку окутали теплою ковдрою та викликали медиків, які ушпиталили її до Лубенської лікарні інтенсивного лікування для надання допомоги.

«Поліція Полтавщини щиро вдячна небайдужим жителям Новооржицької громади, які відгукнулися на чужу біду й одразу прийшли на допомогу. Адже завдяки спільним зусиллям вдалося врятувати людині життя», наголосили правоохоронці.

Ще новини України: В Одесі 40-річний чоловік викрав у сусідки черепаху і з’їв