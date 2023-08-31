На Полтавщині знайдена мертвою 14-річна дівчина після відпочинку з друзями на дачі

На Полтавщині знайдена мертвою 14-річна дівчина. До цього вона відпочивала з друзями. Про це повідомила речниця Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, передає НСН. Вона уточнила, що ситація сталася у Горішньоплавнівській громаді.

На Полтавщині знайдена мертвою 14-річна дівчина після відпочинку з друзями

29 серпня дівчина відпочивала на дачі в селі Кияшки з друзями-однолітками. Наступного дня її тіло знайшла власниця дачі, яка і повідомила про ситуацію поліції.

Як зазначається, начальник Кременчуцького райуправління поліції поінформував, що отримавши повідомлення про смерть неповнолітньої, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та ювенальні поліцейські.

Поліція встановила особи всіх, хто відпочивав з дівчиною в той день. З’ясувалось, що діти були в стані алкогольного сп’яніння. Співробітники ювенальної поліції проводять бесіди з дітьми та їх батьками.

Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 “Умисне вбивство”. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Ще новини України: У Дніпрі поліцейський застрелив людину: усі подробиці (фото, відео)