5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Економіка

«Розумний автовокзал» вперше з’явився в Україні – що відомо

Журналіст
«Розумний автовокзал» вперше з’явився в Україні – що відомо
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

В Україні вперше з’явився «Розумний автовокзал». Компанія «Укрпас» розробила і запровадила на Центральному автовокзалі Києва автостанційне рішення національного значення.

Як передає НСН, про це повідомив власник «Укрпас» Олег Міщенко у Forbes.

За попередніми підрахунками, система допоможе поповнити бюджет України на понад 1 млрд грн на рік і вивести з тіні 60% ринку автобусних перевезень.

“Автостанційне рішення на Центральному автовокзалі Києва — пілотний проєкт, який покликаний мінімізувати людське втручання у роботу автобусної гавані. Це зводить корупційні ризики до мінімуму і дає можливість перевізникам прозоро працювати, а пасажиру комфортно подорожувати”, розповів Олег Міщенкою.

За його словами, автостанційне рішення передбачає закриті території автовокзалів для безпеки пасажирів, автоматичну роботу шлагбаумів із розпізнаванням номера автобуса для контролю легальності перевізників, турнікети, які зчитують QR-код квитка, автоматизований підрахунок плати за заїзд автобусів, особистий кабінет перевізника і пасажира.

В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал». Компанія «Укрпас» розробила і запровадила на Центральному автовокзалі Києва автостанційне рішення національного значення

В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал». Компанія «Укрпас» розробила і запровадила на Центральному автовокзалі Києва автостанційне рішення національного значення2

В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал». Компанія «Укрпас» розробила і запровадила на Центральному автовокзалі Києва автостанційне рішення національного значення1

Водночас планується створити фінансову установу, яка необхідна для забезпечення розрахунків із перевізниками та впровадження програми лояльності, що забезпечить конкурентні переваги для перевізників.

“Це дуже важливий елемент нашого цифровізованого рішення для ринку пасажирських перевезень”, уточнив власник Міщенко.

Також одне із нововведень – надання можливості пасажиру через каси автовокзалу подорожувати до будь-якої точки світу.

“Відтепер у касах доступна опція придбання квитків не тільки на автобус, а й на залізничний і авіаційний транспорт країн-партнерів”, зазначив Олег Міщенко.

В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал». Компанія «Укрпас» розробила і запровадила на Центральному автовокзалі Києва автостанційне рішення національного значення9

Планується, що автостанційне рішення буде впроваджено ще на 23 автовокзалах-партнерах “Укрпасу”.

Ще новини України: Укрзалізниця замовила нові пасажирські вагони (фото)

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×