Укрзалізниця замовила нові пасажирські вагони (фото)

Укрзалізниця продовжує системне оновлення рухомого складу та повідомляє про успішне завершення тендеру та підписання договору на 44 пасажирські вагони. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку інфраструктури, передає НСН.

Укрзалізниця замовила нові пасажирські вагони

Закупівлю вагонів профінансують з державного бюджету. У рамках договору КВБЗ має побудувати та протягом двох років, до кінця 2025-го, поставити:

20 купейних вагонів;

12 вагонів СВ;

9 плацкартних вагонів;

3 купейні вагони, обладнані для перевезення осіб на колісних кріслах.

Нові вагони будуть обладнані кондиціонерами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для швидкого заряджання гаджетів, кавоварками та модерновими системами керування освітленням. Вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підіймальні платформи для зручної посадки пасажирів на кріслі колісному. Крім того, двері пасажирських купе у купейних вагонах та вагонах СВ будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей для більшої безпеки пасажирів, передбачено також систему відеоспостереження.

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