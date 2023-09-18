VIP-вагони Укрзалізниці – до чого звичайні пасажири не мають доступу (фото)

Сучасні VIP-вагони Укрзалізниці вражають рівнем комфорту та розкоші. Їх навіть порівнюють із п’ятизірковими готелями на колесах.

Вони дійсно пропонують пасажирам найкращі умови для комфортної подорожі. Раніше, навіть пересічні українці мали можливість замовити ці вагони та насолоджуватися їхньою атмосферою. Однак зараз ця послуга стала недоступною для широкого загалу.

Про VIP-вагони розповідає НСН з посиланням на Styler РБК-Україна.

Чому зараз VIP-вагони Укрзалізниці недоступні для замовлення

На балансі залізничної компанії є 12 вагонів-салонів. Кожен з них має інтер’єр, який вражає розкішшю. Якщо ж раніше їх міг замовити будь-який українець, то зараз ця послуга уже недоступна на сайті Укрзалізниці. А фото із інтер’єрами вагонів взагалі прибрали із порталу, втім вони залишились в інтернеті.

“Наразі VIP-вагони залучені для перевезення дипломатичних делегацій, для замовлення – недоступні”, відповіли у пресслужбі Укрзалізниці у коментарі для Styler.

Оскільки під час війни УЗ є найкомфортнішим засобом для перевезень делегацій, то скоріш за все поки ці VIP-вагони не будуть доступними для замовлення пересічними громадянами.

Раніше Укрзалізниця повідомляла, що цими вагонами пересувались колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі, президент ФРН Франка-Вальтер Штайнмаєр, речниця Палати представників Ненсі Пелосі та багато інших політиків.

Як виглядають VIP-вагони

Усі VIP-вагони мають високий рівень комфорту. Одним із найпопулярніших серед пасажирів був “золотий вагон”.

Він оснащений:

просторою кухнею з усією необхідною технікою

великою вітальнею

спальнею із двоспальним ліжком

просторим санвузлом

У таких вагонах є спеціальні купе для охорони та службового персоналу. Також залежно від виду вагона, вони можуть вмістити від 5 до 11 пасажирів.

Усі елементи інтер’єру продумані до деталей та доповнюють одне одного. Тут і вишукані люстри, й посуд високої якості, аби пасажири під час поїздки відчували себе максимально комфортно.

Скільки коштував проїзд у таких вагонах

Раніше такі вагони курсували за маршрутом Київ – Львів, Одеса – Львів, Одеса – Харків, Київ – Дніпро. Їх потрібно було замовляти щонайменше за 5 днів до поїздки. Для цього потрібно було написати спеціальну заяву.

Вартість поїздки у “золотому вагоні” становила близько 34 тис. грн. В інших коливалася від 16 до 28 тис. грн. На ціну поїздки також впливала відстань перевезення.

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