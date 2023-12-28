Розстріл українських полонених під Роботиним на Запоріжжі – стало відомо з якої бригади бійці

Розстріл українських полонених під Роботиним на Запоріжжі: стало відомо, до якої бригади належали військові.

Як передає НСН, про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Там зазначили, що троє військових, відео з розстрілом яких нещодавно з’явилося в мережі, служили у 82 окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ.

У полон вони потрапили після отримання поранень та контузій різного ступеня тяжкості, кажуть у Десантно-штурмових військах.

Також там заявили, що загиблих евакуювали з поля бою.

Раніше в Офісі генпрокурора назвали ймовірних підозрюваних у страті українських військовополонених. У причетності до неї підозрюють російських військових із 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії рф, відомої як «Псковська десантна дивізія».

Що передувало?

У мережі з’явилось відео, на якому російські окупанти розстрілюють українських військовополонених на Запорізькому напрямку. В Офісі генпрокурора зазначили, що під час бою в грудні цього року троє українських військових потрапили в полон біля населеного пункту Роботине. Через годину окупанти їх розстріляли. Це порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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