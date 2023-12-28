Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя: вбили двох людей і поранили трьох

Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя 28 грудня. На жаль, є людські жертви. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає НСН.

Сьогодні об 11:40 рашисти здійснили артилерійський обстріл берегової лінії річки Дніпро в селі Біленьке Запорізького району.

Внаслідок обстрілу російськими терористами загинуло двоє цивільних чоловіків, ще трьох поранено. Вибуховою хвилею пошкоджено автівку.

Співчуття рідним загиблих. Помстимося за кожне відібране життя, за все принесене рашистами горе! – написав Малашко

Ще новини України: Окупанти вбили у Нікополі двох жінок і поранили чоловіка 21 грудня