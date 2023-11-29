Окупанти обстріляли передмістя Херсона – загинув чоловік

Сьогодні, 29 листопада, приблизно о 16:00 окупанти обстріляли передмістя Херсона. Унаслідок удару загинув чоловік, який перебував на власному подвір’ї.

Як передає НСН, про це повідомили у військовій адміністрації міста.

Згодом в обласній прокуратурі уточнили, що від артилерійського обстрілу росіян загинув 68-річний мешканець Херсона.

Також правоохоронці вже розпочали досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Ситуація на Херсонщині

За минулу добу, 28 листопада, росіяни 13 разів обстріляли Херсонську територіальну громаду. Для цього вони використали 58 снарядів, повідомляв голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Влучання фіксували у самому Херсоні, а також у передмісті — у населених пунктах Антонівка та Садове.

Утім, поранених унаслідок обстрілів за минулу добу не було, зазначав Мрочко.

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