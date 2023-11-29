Окупанти вдарили по Запоріжжю «Іскандером» і «Калібром», на область скидали авіабомби і дрони-камікадзе – є загибла

Вчора, 28 листопада, окупанти вдарили по Запоріжжю «Іскандером» і «Калібром». Також ворог скидав на область авіабомби і поцілив дроном по авто з гуманітаркою, загинула жінка.

Подробиці вчорашніх обстрілів Запорізької області повідомили в поліції, передає НСН.

Вчора військові країни-терориста здійснили ракетну атаку на обласний центр. Одна ракета влучила по території об’єкта цивільної інфраструктури, зруйнувавши будівлю підприємства. Уламки та частини другої ракети правоохоронці вилучили на відкритій ділянці місцевості на околиці міста. Вибуховою хвилею пошкоджені дві школи та приміщення продовольчого магазину. Внаслідок ракетної атаки поранень зазнали двоє цивільних осіб, йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом доби росіяни скинули дві авіабомби на Новодарівку та Роботине, а також обстріляли з різних типів озброєння інші населені пункти області.

Унаслідок учорашніх обстрілів загинула одна людина — 77-річна мешканка селища Степногірськ. Її поранили з дрона-камікадзе під час розвантаження автівки з гуманітарною допомогою. До того ж із пораненнями різного ступеня тяжкості ушпиталили ще двох людей.

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