На окупованих територіях дітей змушують писати листи солдатам – ЦНС

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України змушують дітей писати листи російським солдатам. В них діти під диктування пишуть слова з подякою бійцям і стверджують, що вірять в перемогу. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

На окупованих територіях дітей змушують писати листи солдатам

“Російська пропаганда спотворює розум і не має межі етичності, тому росіяни використовують дітей на тимчасово окупованих територіях для прославлення війни”, – йдеться в повідомленні.

Акція окупантів проводиться на захоплених землях України, переважно у початкових класах шкіл. Вона має назву “Лист солдату”. У її рамках пропагандисти цинічно змушують українських дітей під диктовку “вчителя” писати листи до окупантів.

В одному з таких листів учень пише: “Дорогий солдате! Я дуже вдячний… що ти захищаєш наш…. і вірю у перемогу”. Звісно, всі ці листи написані мовою окупанта.

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