Розстріл українських військових на Запоріжжі – названо ймовірних підозрюваних

В Офісі генпрокурора назвали ймовірних підозрюваних, що здійснили розстріл українських військових на Запоріжжі.

Як передає НСН, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив Юрій Бєлоусов, керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора.

В Офісі генерального прокурора кажуть, що мають підстави підозрювати у страті трьох українських військовополонених військових із російської 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії, ще відомої як «Псковська десантна дивізія».

Бєлоусов додав, що імена загиблих військовослужбовців Збройних сил України встановлені, наразі верифікуються і будуть оприлюднені згодом. Також наразі у прокуратурі не готові коментувати, де нині тіла полеглих військових.

«На цей час ми можемо підтвердити справжність відео. Нами були встановлені наші військовослужбовці, які були жорстоко вбиті. Більше того, ми зараз встановлюємо причетних осіб до цього злочину. Ми маємо припущення вважати, що до здійснення цього злочину має відношення 76-а десантна дивізія (армії – ред.) Російської Федерації. Але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже відома воєнними злочинами, які вчинялися в Україні, зокрема на Київщині», заявив посадовець.

За словами Юрія Бєлоусова, інформація про вчинок російської армії потрапила до правоохоронних органів 16 грудня – саме тоді, ймовірно, й була вчинена страта українських полонених російськими військовими.

«Розслідування нами було розпочато одразу, 16 грудня цього року – як тільки інформація потрапила до правоохоронних органів, просто в публічній площині з’явилась нещодавно. У нас є інформація саме про (страту – ред.) 16 грудня», сказав Юрій Бєлоусов.

Посадовець також пояснив, що у такій поведінці російських військових на Запоріжжі Офіс генпрокурора України вбачає системність. За словами Бєлоусова, цього ж місяця було встановлено використання російською армією українських військових як живого щита. Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту припускає, що російське командування може інструктувати своїх підлеглих, оскільки точно знає про їхні діяння.

«Лише протягом останнього місяця саме біля цього населеного пункту в Запорізькій області був випадок використання наших полонених як живого щита, фактично в тому самому районі. Це знову говорить про системність практики, що це не поодинокий випадок, і що про це точно знає командування Російської Федерації, підлеглі якого здійснюють ці злочини. А можливо, навіть інструктує своїх підлеглих у цьому плані», заявив керівник департаменту.

Нагадуємо, у мережі з’явилось відео, на якому російські окупанти розстрілюють українських військовополонених на Запорізькому напрямку. В Офісі генпрокурора зазначили, що під час бою в грудні цього року троє українських військових потрапили в полон біля населеного пункту Роботине. Через годину окупанти їх розстріляли. Це порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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