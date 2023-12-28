Росіяни обстріляли Вовчанськ: загорілося авто, є загибла і поранена

Росіяни обстріляли Вовчанськ 28 грудня вранці. На жаль, не обійшлося без людських жертва. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

Черговий акт тероризму росіян проти цивільного населення Близько 10 години відбувся ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська, що в Чугуївському районі, – написав Синєгубов

На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

Також на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці.

Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль.

На місці працюють всі служби та правоохоронні органи.

У поліції підтвердили обстріл Вовчанська.

Також тут повідомили, що російські окупаційні війська обстріляли с. Глушківка Куп’янського району Харківської області, внаслідок обстрілу поранено жінку, пошкоджено будинки.

“Унаслідок авіаудару пошкоджено будинки, є витік газу… За попередніми даними, поранено жінку”, – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

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