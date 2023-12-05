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Окупанти розстріляли чергу за хлібом і водою в Часів Ярі – є загибла і поранені

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Окупанти розстріляли чергу за хлібом і водою в Часів Ярі – є загибла і поранені
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Окупанти розстріляли чергу за хлібом і водою в Часів Ярі – є загибла і поранені. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Донецьку обласну прокуратуру.

Окупаційні війська обстріляли з «Граду» Часів Яр – розпочато розслідування за фактом вбивства одного та поранення п’ятьох цивільних. Армія рф продовжує вчиняти терор проти мирного населення Донецької області.

5 грудня 2023 року ворог атакував м. Часів Яр. За попередньою інформацією, російські війська впродовж двох годин здійснювали обстріл населеного пункту з реактивної системи залпового вогню «Град».

Місцева мешканка 50 років від отриманих поранень загинула на місці. Ще п’ятеро людей – чотири жінки та один чоловік віком від 38 до 84 років зазнали осколкові поранення. Найстарша постраждала перебуває у тяжкому стані, за її життя борються медики.

На момент атаки люди отримували від волонтерів воду та хліб.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння й легковий автомобіль.

Окупанти розстріляли чергу за хлібом і водою в Часів Ярі – є загибла і поранені

Окупанти розстріляли чергу за хлібом і водою в Часів Ярі – є загибла і поранені

Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення нашого регіону.

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