Армія рф обстрілює Херсонську громаду: є загиблий і поранені (фото)

Армія рф обстрілює Херсонську громаду 4 листопада. Про наслідки повідомив голова Херсонської ОВА Сергій Прокудін, а також інформацію надали у прокуратурі, передає НСН.

Сьогодні вранці російська армія атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона.

Внаслідок обстрілу, що стався близько 11:00, у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна.

Попередньо, постраждала одна людина. У прокуратурі уточнили, що це – працівниця дитсадка.

З пораненням голови, у стані середньої важкості вона госпіталізована до лікарні.

Прокурори та слідчі поліції проводять першочергові слідчі дії та документують наслідки збройної агресії рф.

Також сьогодні в Антонівці окупанти обстріляли житлові будинки. Тут вбили людину. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель 1959 року народження.

У селі Інженерне Херсонської громади під обстріл потрапили чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці.

У двох потерпілих, 61 та 51 рік, діагностували вибухову травму та контузію. Їм надали медичну допомогу на місці.

До лікарні з пораненням живота середнього ступеня тяжкості доставили 46-річного чоловіка.

Цю інформацію теж прокоментували в прокуратурі.

Тут повідомляють, що, за даними слідства, 4 грудня вдень, впродовж кількох годин військові рф обстрілювали Херсонську територіальну громаду.

В одному з приміських селищ загинув 64-річний чоловік.

Також в іншому населеному пункті через ворожий обстріл травмовано трьох місцевих жителів, одного з яких госпіталізовано.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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