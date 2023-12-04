Армія рф обстрілює Херсонську громаду: є загиблий і поранені (фото)

Армія рф обстрілює Херсонську громаду 4 листопада. Про наслідки повідомив голова Херсонської ОВА Сергій Прокудін, а також інформацію надали у прокуратурі, передає НСН.
Сьогодні вранці російська армія атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона.
Внаслідок обстрілу, що стався близько 11:00, у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна.
Попередньо, постраждала одна людина. У прокуратурі уточнили, що це – працівниця дитсадка.
З пораненням голови, у стані середньої важкості вона госпіталізована до лікарні.
Прокурори та слідчі поліції проводять першочергові слідчі дії та документують наслідки збройної агресії рф.
Також сьогодні в Антонівці окупанти обстріляли житлові будинки. Тут вбили людину. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель 1959 року народження.
У селі Інженерне Херсонської громади під обстріл потрапили чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці.
У двох потерпілих, 61 та 51 рік, діагностували вибухову травму та контузію. Їм надали медичну допомогу на місці.
До лікарні з пораненням живота середнього ступеня тяжкості доставили 46-річного чоловіка.
Цю інформацію теж прокоментували в прокуратурі.
Тут повідомляють, що, за даними слідства, 4 грудня вдень, впродовж кількох годин військові рф обстрілювали Херсонську територіальну громаду.
В одному з приміських селищ загинув 64-річний чоловік.
Також в іншому населеному пункті через ворожий обстріл травмовано трьох місцевих жителів, одного з яких госпіталізовано.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
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