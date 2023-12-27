Росіяни розстріляли трьох українських полонених під Запоріжжям. Розпочато розслідування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокуратура України, передає НСН.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці армії рф у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли.

Відео про це зараз розповсюджено в інтернеті.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими, – підкреслюють у прокуратурі

Так, упродовж останнього місяця у мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон. Також зафіксовано використання українських військовополонених у якості «живого щита» на лінії зіткнення.

За фактами вчинення військовослужбовцями рф воєнних злочинів триває досудове розслідування. росія понесе покарання за кожний такий злочин.

Росіяни розстріляли трьох українських полонених під Запоріжжям: відео

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