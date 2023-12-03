Окупантів, які розстріляли воїнів ЗСУ, ліквідували – Барабаш

Вчора, 2 грудня, поблизу села Степове російські військові розстріляли двох українських бійців, які здавалися в полон. Пізніше ці окупанти були ліквідовані під час штурму.

Про це заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, передає НСН.

Окупантів, які розстріляли воїнів ЗСУ, ліквідували

За його словами, українські захисники прийняли рішення здатися в полон через те, що в них закінчився боєкомплект. Після того, як вийшов другий, росіяни просто обох розстріляли.

“Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці “штурмували” ці позиції, і всі, хто там перебував, були ліквідовані”, — повідомив Барабаш.

росіяни розстріляли двох українських солдатів, які здавалися в полон на Авдіївському напрямку. За інформацією DeepState, окупанти зайшли на позиції 45-го ОСБ. Бійці були змушені здаватися через нестачу БК. Коли вийшов без зброї другий військовий, росіяни просто розстріляли їх. pic.twitter.com/q0IeguzhDA — Олег Володарський (@volodarskijo) December 2, 2023

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