Як розраховується розмір житлової субсидії – спеціальна формула з прикладом

Розмір житлової субсидії розраховується за спеціальною формулою. Виплати індивідуальні для кожної родини і залежить від двох факторів.

Подати заявку на субсидію можна самостійно у відділеннях ПФУ або через сайт до 30 листопада 2023 року.

ПФУ проводить розрахунок автоматично, але орієнтовну суму можна визначити самостійно. Як це зробити, розповідає НСН з посиланням на Заборону.

Субсидія обчислюється за спеціальною формулою: від розміру плати за ЖКП у межах соціальних норм віднімається середньомісячний сукупний дохід родини, помножений на частку плати за послуги. Соцнорми споживання чітко визначені, тож ключові чинники — це кількість людей у родині та їхній заробіток.

Нарахування виплати на ЖКП: як відбувається

Житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний (з 1 жовтня по 30 квітня) і неопалювальний сезони (з 1 травня по 30 вересня). Її розмір залежить від норми споживання ресурсів, у межах якої надаються пільги, та доходів родини чи співмешканців, кажуть у Пенсійному фонді України.

Виплата вираховується за такою формулою: розмір плати за ЖКП у межах соціальних норм — середньомісячний сукупний дохід співмешканців * частку плати за послуги.

Розмір плати за ЖКП у межах соціальної норми можна вирахувати орієнтовно. Для цього треба визначити, який обсяг газу, води, електрики покриває субсидія для певної категорії громадян (прописані у постанові Кабміну № 409) і помножити на вартість одного куб. м чи кВт/год для вашого регіону.

Далі треба вирахувати середній дохід: поділить доходи всіх членів родини за шість місяців (два квартали) на кількість місяців. Наприклад, у родині четверо людей: чоловік, жінка і двоє неповнолітніх дітей. Працюють обоє з подружжя: чоловік має зарплату 7 200 грн/місяць, а дружина — 7 400 грн/місяць. У такому випадку формула така: ((7 200*6)+(7 400*6))/6=14 600 гривень.

Наступний крок — розрахувати розмір обов’язкового відсотку платежу. Для цього також є спеціальна формула — Ро = Кд/Кг * Рг, де:

Ро — частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу);

Кд — коефіцієнт доходу домогосподарства (відношення розміру середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу;

Кг — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії (два прожиткових мінімуми на людину в розрахунку на місяць (Кг = 2);

Рг — базова норма плати за послуги — 15 % середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).

На прикладі цієї ж родини розрахунок буде таким:

14 600 грн / 4 (кількість членів родини, що живуть разом) / 2 589 грн (прожитковий мінімум на 1 січня 2023 року) / 2 (Кг) * 15 (Рг) = 10.57%.

Тож, субсидія для цієї родини буде такою (візьмемо середню норму споживання — 2 859.35 грн):

2 859.35 грн – 14 600 грн * 10.57% = 1 316.13 гривень.

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