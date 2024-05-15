Для українців у Польщі хочуть запровадити нову систему перевірки. Вона дозволить перевіряти перебування переселенців з України та миттєво призупиняти пільги тим, хто виїхав до іншої країни

Про це заявив заступник голови польського МВС Мацей Дущик у Сеймі

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на portalsamorzadowy.pl.

Українців у Польщі перевірятимуть за новою системою – подробиці

Під час обговорення проекту змін до закону про допомогу громадянам України та деяких інших законів заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дущик заявив про запровадження найближчими місяцями нової системи з перевірки іноземців, які отримують пільги у Польщі.

“У зв’язку з тим, що закон є тимчасовим – до кінця вересня 2025 року, ми маємо змогу дуже швидко налагодити ІТ-систему, яка перевірятиме перебування в Польщі за системою ZUS (Управління соціального страхування – ред). Ми винайшли систему, яку хочемо запровадити найближчими місяцями, щоб відповісти на виклик, пов’язаний із усіма іноземцями, які отримують пільги в Польщі”, – пояснив чиновник

За словами заступника голови польського МВС, запровадження комплексної системи дозволить негайно призупинити пільги для будь-якого іноземця, який отримує їх у Польщі, коли людина виїжджає в іншу країну.

“Ми очікуємо великої економії, тому що таких людей тут багато”, – сказав Мацей Дущик.

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