Благодійним фондом Habitat for Humanity Poland надається допомога на оренду житла в Польщі для сімей з України

Учасники програми можуть отримати інформаційний супровід та доплату до орендної плати.

Як переселенцям з України стати учасниками програми,розповідають Новини України – НСН з посиланням на habitat.pl.

Програма “Крок Додому” розрахована на підтримку людей, які втекли від війни в Україні, але мають труднощі з орендою житла у Польщі. Фонд надає послуги з питань пошуку та оформлення оренди житла, а також дофінансування та інші види підтримки.

Стати учасником програми можуть люди:

які документально підтвердять перетин кордону після 24 лютого 2022 року;

перебувають на даний момент на території Польщі;

готові орендувати житло мінінум на 12 місяців;

мають мінімальний дохід домогосподарства (залежно від воєводства 3 000-4 500 злотих);

належать до групи, яка особливо наражається на ризик втратити житло.

Допомога на оренду житла в Польщі для українців – як стати учасником програми

Програма підтримки українців діє на всій території Польщі. Послуги для переселенців безкоштовні, але учасники покриватимуть частину витрат, пов’язаних з орендою житла.

Зазначається, що спілкування з учасником програми відбувається за допомогою електронної пошти та телефону. Завданням біженців буде перегляд пропозицій, комунікація з орендодавцями та Habitat Poland, перегляд помешкань.

Допомога фонду включатиме:

під час пошуку житла: міні-посібник із самостійного пошуку житла, дистанційні послуги агента з нерухомості та доплата за його послуги;

під час підписання договору оренди: зразки договорів оренди, підписання договору за допомогою мобільного телефону та переклад комунікації з власником житла, страхування, послуги нотаріуса;

фінансова підтримка: дофінансування до депозиту, часткова оплата орендної плати;

покращення життєвої ситуації: дофінансування мовних курсів, професійного навчання, догляду за дітьми;

інформаційна підтримка та перенаправлення до допоміжних служб.

Подати заявку можна, заповнивши анкету. Це варто робити не раніше, ніж за 31 день до запланованої дати початку оренди.

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