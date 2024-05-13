Благодійним фондом Habitat for Humanity Poland надається допомога на оренду житла в Польщі для сімей з України
Учасники програми можуть отримати інформаційний супровід та доплату до орендної плати.
Як переселенцям з України стати учасниками програми,розповідають Новини України – НСН з посиланням на habitat.pl.
Програма “Крок Додому” розрахована на підтримку людей, які втекли від війни в Україні, але мають труднощі з орендою житла у Польщі. Фонд надає послуги з питань пошуку та оформлення оренди житла, а також дофінансування та інші види підтримки.
Стати учасником програми можуть люди:
- які документально підтвердять перетин кордону після 24 лютого 2022 року;
- перебувають на даний момент на території Польщі;
- готові орендувати житло мінінум на 12 місяців;
- мають мінімальний дохід домогосподарства (залежно від воєводства 3 000-4 500 злотих);
- належать до групи, яка особливо наражається на ризик втратити житло.
Допомога на оренду житла в Польщі для українців – як стати учасником програми
Програма підтримки українців діє на всій території Польщі. Послуги для переселенців безкоштовні, але учасники покриватимуть частину витрат, пов’язаних з орендою житла.
Зазначається, що спілкування з учасником програми відбувається за допомогою електронної пошти та телефону. Завданням біженців буде перегляд пропозицій, комунікація з орендодавцями та Habitat Poland, перегляд помешкань.
Допомога фонду включатиме:
- під час пошуку житла: міні-посібник із самостійного пошуку житла, дистанційні послуги агента з нерухомості та доплата за його послуги;
- під час підписання договору оренди: зразки договорів оренди, підписання договору за допомогою мобільного телефону та переклад комунікації з власником житла, страхування, послуги нотаріуса;
- фінансова підтримка: дофінансування до депозиту, часткова оплата орендної плати;
- покращення життєвої ситуації: дофінансування мовних курсів, професійного навчання, догляду за дітьми;
інформаційна підтримка та перенаправлення до допоміжних служб.
Подати заявку можна, заповнивши анкету. Це варто робити не раніше, ніж за 31 день до запланованої дати початку оренди.
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