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Розмір пенсії по-новому: кому нарахують більше

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пенсії

Тепер при призначенні пенсії деяким громадянам, їм одразу зараховуватимуться й інші виплати від держави. Мінсоцполітики внесло деякі зміни до порядку нарахування соцвиплат, інформує NNS.

Йдеться про працюючих патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків. Їм нараховуватиметься і сплачуватиметься єдиний соціальний внесок (ЕСВ).

«Таке зміцнення соціального захисту вихователів та прийомних батьків особливо актуальне зараз, адже потреба у їхніх послугах у воєнний та післявоєнний період може збільшитися»,зазначили у Мінсоцполітики

Отримувати грошові виплати ці категорії населення будуть незалежно від того, працюють вони чи ні.

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Раніше сплата ЄСВ була передбачена лише за непрацюючих вихователів та прийомних батьків.

Розмір допомоги дітям сиротам, які перебувають у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та дітям у сім’ї патронатного вихователя становить:

  • діти до 6 років – 4447,50 грн;
  • діти віком від 6 до 18 років – 5545,00 грн;
  • діти віком від 18 до 23 років – 5255,00 грн;
  • дитина з інвалідністю до 6 років – 6226,50 грн;
  • дитина з інвалідністю від 6 років до 18 років – 7763,00 грн;
  • дитина з інвалідністю від 18 років до 23 років – 7357,00 грн.

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