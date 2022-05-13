Розмір пенсії по-новому: кому нарахують більше

Тепер при призначенні пенсії деяким громадянам, їм одразу зараховуватимуться й інші виплати від держави. Мінсоцполітики внесло деякі зміни до порядку нарахування соцвиплат, інформує NNS.

Йдеться про працюючих патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків. Їм нараховуватиметься і сплачуватиметься єдиний соціальний внесок (ЕСВ).

«Таке зміцнення соціального захисту вихователів та прийомних батьків особливо актуальне зараз, адже потреба у їхніх послугах у воєнний та післявоєнний період може збільшитися», зазначили у Мінсоцполітики

Отримувати грошові виплати ці категорії населення будуть незалежно від того, працюють вони чи ні.

Раніше сплата ЄСВ була передбачена лише за непрацюючих вихователів та прийомних батьків.

Розмір допомоги дітям сиротам, які перебувають у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та дітям у сім’ї патронатного вихователя становить:

діти до 6 років – 4447,50 грн;

діти віком від 6 до 18 років – 5545,00 грн;

діти віком від 18 до 23 років – 5255,00 грн;

дитина з інвалідністю до 6 років – 6226,50 грн;

дитина з інвалідністю від 6 років до 18 років – 7763,00 грн;

дитина з інвалідністю від 18 років до 23 років – 7357,00 грн.

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