Доплата до пенсії близько 4500 гривень українцям в червні – хто отримає

Майже мільйон українців уже невдовзі отримає одноразову доплату до пенсії. Ці гроші громадянам нарахують найближчим часом. Хто отримає виплати

Щорічна доплата до пенсії надається ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Нинішнього року, незважаючи на війну, уряд вирішив не позбавляти людей цієї виплати. Зазвичай її нараховують у травні, проте цього року гроші прийдуть у червні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В уряді подбали, щоби в умовах воєнного часу інформація про одержувачів була максимально закритою. При цьому громадяни, яким належить ця доплата до пенсії, отримають її тим самим способом, яким зазвичай отримують і пенсію.

Цьогоріч категорії одержувачів і суми, які вони отримають, будуть такими:

особи з інвалідністю внаслідок війни і колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) ув’язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин: 4421 грн . — I група, 3906 грн – ІІ група, 3391 грн – ІІІ група;

. — I група, – ІІ група, – ІІІ група; 1491 грн – учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) ув’язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, що народилися у зазначених місцях примусового тримання;

– учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) ув’язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, що народилися у зазначених місцях примусового тримання; 4421 грн – особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

– особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 966 грн — члени сімей загиблих і дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин, які не одружилися знову;

— члени сімей загиблих і дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин, які не одружилися знову; 966 грн – члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України;

– члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України; 612 грн – учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

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