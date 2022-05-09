Україна

Достроковий вихід на пенсію: що змінилося для українців

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достроковий вихід на пенсію

Нещодавно набув чинності Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства”. NNS розповідає, як це впливає на достроковий вихід на пенсію.

В Кабінеті міністрів, зауважили, що зміни відновлять справедливість у пенсійних питаннях.

Новий закон дозволяє достроково, за півтора року до досягнення пенсійного віку, призначати пенсії тим людям, які мають повний страховий стаж і трудовий договір із якими розірвані у зв’язку з скороченням штату чи ліквідацією підприємства.

достроковий вихід на пенсію

Тепер достроково призначатимуться пенсії матерям та батькам дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Усі види пенсій індексуватимуться за єдиними правилами в певну дату. Щороку на початку березня пенсії всіх категорій пенсіонерів індексуватимуться з урахуванням показників інфляції та зростання середньої зарплати по країні.

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