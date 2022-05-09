Достроковий вихід на пенсію: що змінилося для українців

Нещодавно набув чинності Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства”. NNS розповідає, як це впливає на достроковий вихід на пенсію.

В Кабінеті міністрів, зауважили, що зміни відновлять справедливість у пенсійних питаннях.

Новий закон дозволяє достроково, за півтора року до досягнення пенсійного віку, призначати пенсії тим людям, які мають повний страховий стаж і трудовий договір із якими розірвані у зв’язку з скороченням штату чи ліквідацією підприємства.

Тепер достроково призначатимуться пенсії матерям та батькам дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Усі види пенсій індексуватимуться за єдиними правилами в певну дату. Щороку на початку березня пенсії всіх категорій пенсіонерів індексуватимуться з урахуванням показників інфляції та зростання середньої зарплати по країні.

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