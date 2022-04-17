Ощадбанк заблокував пенсійні картки деяких українців: що буде з грошима

Ощадбанк заблокував пенсійні картки деяких українців із 1 квітня. Через це люди не можуть отримати своїх пенсій. У банку розповіли, що буде з грошима, які зараз стали для пенсіонерів недоступними

Громадянам роз’яснили, що потрібно зробити, аби мати можливість знову отримувати пенсії. Про це пише видання Пенсійний кур’єр, посилаючись на юриста ГО “Донбас SOS” Михайла Фоменка. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, яких обслуговували за тарифним планом “Мій рахунок”. Ощадбанк неодноразово нагадував їм, що термін дії карток потрібно продовжити. Причому в банку неодноразово йшли назустріч переселенцям, подовжуючи термін їх придатності.

У результаті, дату блокування старих карток переносили два роки. При цьому всіх заздалегідь попередили, що 31 березня 2022 року – крайній термін, коли їхні картки для виплат працюватимуть. Проте деякі громадяни так і не знайшли часу, щоб обміняти їх на нові.

Таким чином, із 1 квітня старі карти виявилися заблокованими. Проте пенсіонери не втратять своїх виплат. Вони просто накопичуватимуться на їхніх рахунках. Оформивши та отримавши нову карту в будь-якому працюючому відділенні Ощадбанку, пенсіонери зможуть забрати всі гроші, що накопичилися, пояснив юрист.

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