В Україні дозволять розлучатися під час вагітності. Рада підтримала зміни у Сімейному кодексі.

В Україні вирішили дозволити розривати шлюб під час вагітності дружини. Верховна Рада ухвалила за основу відповідні зміни у Сімейному кодексі, передає НСН.

В Україні дозволять розлучатися під час вагітності

За законопроєкт №5492, який дає можливість пред’явлення позову про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини проголосували 232 депутати, пише 24 Канал.

Законопроєктом також передбачається, що шлюб можна буде розривати до одного року дитини.

Депутати проголосували за внесення змін до статті 110 та 111 Сімейного кодексу України, авторами якого є група народних депутатів на чолі з Мариною Бардіною.

У пояснювальній записці йдеться, що метою законопроєкту є “усунення перешкод у реалізації права на шлюб та права на його розірвання, що матиме наслідком в тому числі усунення порушення прав людини та випадків можливої дискримінації”.

Також законопроєкт спрямований на попередження та захист осіб, які страждають від домашнього насильства.

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