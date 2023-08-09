В Україні запрацює телемедицина – депутати прийняли відповідний закон

В Україні запрацює телемедицина. 9 серпня Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини”.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає НСН.

Він уточнив, що законопроєкт №9384 підтримали 311 голосами народних депутатів.

Закон передбачає внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» та Закону «Про екстрену медичну допомогу».

Зазначається, що закон “має підвищити доступність медичних послуг для тих, хто не може особисто прийти до лікаря”.

У редакції законопроєкту до другого читання було уточнено та уніфіковано термінологію, зокрема, надано визначення понять «теледіагностика та консультування», «телеметрія», «цифрова компетенція працівників у сфері охорони здоров’я», що сприятиме правовій визначеності та однозначному правозастосуванню цих понять.

Cуттєвим впливом на виникнення необхідності надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини стала пандемія коронавірусної хвороби, а також повномасштабна війна, руйнування медичної та транспортної інфраструктури, мільйони біженців, які вимушені змінити місця отримання медичної допомоги, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Очікується, що від реалізації закону буде розв’язано проблеми, пов’язані зі стратегічним підходом до розвитку телемедицини в Україні. Зокрема, посилиться спроможність держави у забезпеченні порятунку життя і надання медичної допомоги та підвищиться спроможність системи охорони здоров’я України до надання необхідної медичної допомоги в разі виникнення надзвичайних ситуацій та воєнних загроз.

Водночас передбачається, що оптимізуються витрати на охорону здоров’я шляхом кращого використання наявних технічних, кадрових та фінансових ресурсів, ефективного надання медичної допомоги та зменшення кількості ускладнень, що призводять до необхідності більш високовартісного лікування.

А також підвищиться якість, безпечність, зручність та доступність медичних послуг для населення України, особливо для пацієнтів, які перебувають у скрутних умовах і не мають можливості звернутися особисто до медичного закладу, недостатньо охоплених і вразливих груп пацієнтів.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Законопроєкт покликаний легалізувати оборот рослин сімейства коноплевих у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

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