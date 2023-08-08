Як безкоштовно зробити томографію в Україні – інструкція

В МОЗ розповіли, як безкоштовно зробити томографію і що для цього потрібно.

Про це пише Урядовий портал, передає НСН.

Проведення пацієнтам комп’ютерної томографії (КТ) оплачує держава. Це дослідження, як і консультації лікарів, медичний супровід, проведення операцій тощо у медзакладах, які мають договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), є безоплатним для пацієнта. Вартість наданих медичних послуг лікарням з державного бюджету компенсується за Програмою медичних гарантій, яка продовжує працювати попри повномасштабну війну, йдеться у повідомленні.

Як безкоштовно зробити томографію

Зробити КТ безоплатно можна за направленням сімейного чи лікуючого лікаря. Якщо лікар бачить потребу, він випише направлення на таке дослідження. Якщо за результатами проведеного КТ лікар вбачатиме за необхідне провести компʼютерну томографію в іншій зоні тіла, таке дослідження також має бути безоплатним для пацієнта.

Зробити комп’ютерну томографію можна у закладах, які підписали договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу, мають потрібне обладнання та можливості для проведення обстеження.

Як знайти лікарню для безоплатного проведення комп’ютерної томографії

Дізнатись адресу та контакти найближчої лікарні, в якій можна безоплатно зробити КТ, ви можете у оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Також можна зайти на сайт НСЗУ, обрати аналітичну панель (дашборд) “Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”.

У фільтрі “Населений пункт” обрати ваше місто, а у фільтрі “Група послуг” – “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах” (пункт №9).

Після цього потрібно зателефонувати до обраного закладу та уточнити, чи є в ньому томограф та лікар, який може провести таке обстеження. Якщо так – потрібно записатися та прийти у визначений час для проведення безоплатного КТ.

Якщо ж пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, то усі необхідні обстеження входять до відповідного пакету послуг та проводяться одразу в тій лікарні, куди його госпіталізували, за умови наявності необхідного обладнання.

Що робити, якщо вимагають заплатити за послугу

Наголошуємо, вимагання плати за проведення КТ є порушенням прав пацієнта. У такому випадку потрібно подати скаргу до керівника медзакладу (медичного директора), департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні або до власника медзакладу – відповідного органу місцевої влади (зазвичай у назві лікарні зазначено, хто є її власником), йдеться в заяві МОЗ.

Якщо ж не вдається розв’язати проблему на місцевому рівні, необхідно подати скаргу в НСЗУ:

через контакт-центр (16-77),

на електронну адресу info@nszu.gov.ua

або листом на адресу: 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19.

Під час подання скарги потрібно зазначити:

Прізвище, ім’я та по батькові, дату народження (у форматі день, місяць, рік народження).

Дату відмови у медичній послузі.

Повну назву лікарні.

Посаду, прізвище, ім’я та по батькові працівника, який порушив ваші права.

Детальний опис ситуації: у чому саме відмовили (або вимагали гроші), за яких обставин, яку суму ви витратили на допомогу або яку суму від вас вимагали.

Контакти, за якими з вами можна зв’язатися: номер телефону, адресу електронної пошти.

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