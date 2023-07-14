Нардепи підтримали законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні

13 липня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про медичний канабіс.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк, передає НСН.

Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні підтримали 268 депутатів.

Щоб цей законопроєкт набув чинності, народні обранці ще мають ухвалити його в другому читанні (перед цим можуть допрацювати), а тоді відправити на підпис президентові.

Володимир Зеленський виступав на підтримку законопроєкту про медичний канабіс і наприкінці червня закликав парламентарів проголосувати за нього.

Законопроєкт про медичний канабіс. Що пропонують

МОЗ пропонує ліцензувати господарську діяльність із культивування сортів коноплі для медичних цілей. Для культивування канабісу для медичних, промислових цілей та в науковій і науково-технічній діяльності потрібно буде отримати дозвіл.

Також за обігом коноплі для медичних цілей та продуктів із неї буде постійний нагляд. Зокрема, кожна партія препаратів має маркуватись унікальним штрих-кодом.

Крім того, має бути електронний реєстр обліку переміщення медичного канабісу. Отримати препарати на основі канабісу можна буде лише за призначенням лікаря відповідно до медичних показань.

Більше про властивості медичного канабісу

Марихуана, або канабіс, — це психоактивний засіб, який видобувають із рослин коноплі. Розрізняють дві його основні активні речовини — канабідіол (КБД) та тетрагідроканабінол (ТГК). Саме від їхнього співвідношення залежить, які властивості має той чи інший вид канабісу, йдеться у дописі Громадського.

ТГК стимулює нервову діяльність і може викликати психоактивні побічні ефекти чи так зване відчуття кайфу. КБД ж навпаки має заспокійливі властивості. Саме канабіс із високим вмістом КБД і низьким вмістом ТГК використовують у медичних цілях: він не викликає «дивних відчуттів» і звикання, а натомість розслабляє м’язи, полегшує біль та допомагає заснути.

Препарати на основі медичного канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів і судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також такі препарати використовують у лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також ці ліки полегшують біль важкохворим та паліативним хворим, зокрема пацієнтам з онкозахворюваннями та пацієнтам із ВІЛ.

У 2021 році уряд ухвалив постанову, якою кілька речовин на основі канабісу прибрали зі списку заборонених для обігу в Україні. Ліки на основі цих речовин використовують для полегшення побічних реакцій після хімієтерапії. Однак експерти тоді пояснювали, що рішення допоможе лише невеликій кількості людей, оскільки для ширшого використання препарати потрібно поєднувати з іншими речовинами, які все одно залишалися забороненими в Україні.

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