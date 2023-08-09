Як безоплатно потрапити на консультацію до офтальмолога – пояснення НСЗУ

Офтальмолог здійснює діагностику та лікування органів зору. Як потрапити на консультацію до офтальмолога безоплатно розповідає НСН

Офтальмолог – це лікар, який відповідає за здоров’я органів зору. Офтальмолог здійснює діагностику, лікування і профілактику захворювань органів зору.

У Національній службі охорони здоров’я розповіли, де і як отримати безоплатну консультацію цього фахівця.

Як безоплатно потрапити на консультацію до офтальмолога

Консультація та огляд офтальмолога безоплатні у будь-якій поліклініці чи діагностичному центрі, які мають договір із НСЗУ за пакетом амбулаторної медичної допомоги. Знайти такі лікарні допоможе дашборд http://surl.li/jtvc

Для цього оберіть у фільтрі “Напрям” назву “Амбулаторні послуги загального профілю”. На дашборді є контакти усіх лікарень. Також адресу та контакти найближчих медзакладів надасть оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Але інформацію, чи працює у цій конкретній поліклініці офтальмолог, необхідно з’ясувати безпосередньо у лікарні.

При травмі ока необхідно звернутись до лікарні невідкладно. Для цього електронне направлення не потрібне.

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