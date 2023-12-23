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Як замовити і роздрукувати довідку ВПО в Дії – покрокова інструкція

Журналіст
Як замовити і роздрукувати довідку ВПО в Дії - покрокова інструкція

Як українцям одержати і роздрукувати довідку ВПО в Дії. Нагадуємо, щоб підтвердити статус внутрішньо переміщеної особи, потрібно мати відповідну довідку.

Довідку ВПО тепер можна отримати через портал Дія, також можна роздрукувати документ. Як це зробити, розповідає НСН з посиланням на Факти.

Як одержати довідку ВПО через Дію: покрокова інструкція

Довідку ВПО можна робити громадянам, які перемістилися з території громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації або облозі. Для отримання довідки потрібно зайти в Дію та знайти розділ Послуги — Отримати статус ВПО — і подати заявку.

Які дані треба вказувати для довідки ВПО

  1. Вкажіть поточне місце перебування (потрібно підтвердити за допомогою геолокації).
  2. Дані дітей, що перебувають з вами (якщо вони є).
  3. Дані картки єПідтримки.
  4. Потреби на місці перебування. Наприклад, у медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі тощо.
  5. Довідка має з’явитися через кілька днів у додатку Дія.

Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція

  • Увійдіть в Дію.
  • Надайте дозвіл на передання даних.
  • Після цього ви отримаєте повідомлення на електронну пошту, коли сертифікат згенерується.
  • Його можна завантажити та роздрукувати через розділи Послуги та Отримані документи.

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