Чи дає довідка ВПО право на отримання виплат і які права та гарантії має переселенець з цим документом.

Як передає НСН, про це розповіли фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

Що таке довідка ВПО?

Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Отримання довідки (як і постановка на облік) є правом внутрішньо переміщеної особи, а не її обов’язком. Тобто, людина вправі сама визначати хоче вона ставати на облік як переміщена особа чи ні.

Що таке допомога на проживання ВПО?

Це державна соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб із числа незахищених верств населення.

Тобто, для отримання допомоги не достатньо бути внутрішньо переміщеною особою – необхідно також відповідати низці критеріїв, встановлених Порядком надання допомоги на проживання ВПО.

Навіщо тоді отримувати довідку, якщо не призначать виплат?

Звісно, її не обов’язково отримувати, але довідка може надати додаткові права та гарантії, зазначають в організації.

дітям-ВПО:

право на першочергове зарахування до державних/комунальних садків;

право на безоплатне гаряче харчування у державних/комунальних садках і школах;

право на продовження здобуття освітнього рівня (дошкільної, шкільної, середньо-спеціальної, вищої освіти), а також отримання соціальної стипендії;

право на оздоровлення та відпочинок;

допомога у житлових питаннях:

спрощений порядок оформлення субсидії за фактичним місцем проживання (лише заява + декларація на субсидію);

пільгові кредитні програми, наприклад, “Доступне житло”, “Власний дім”, “Кредит під 3%”;

право стати на квартирний облік та вселитися у тимчасове житло;

зайнятість та самозайнятість:

право припинити трудові відносини та зареєструватися безробітним у спрощеному порядку;

право на реєстрацію як ФОП за місцем тимчасового проживання;

доступ до гуманітарної та благодійної допомоги тощо.

Важливо! Якщо отримання довідки ВПО не означає автоматичне призначення допомоги, то призначення допомоги без попереднього отримання довідки (а точніше – взяття на облік!) неможливе.

Раніше ми писали: Зміни у виплатах ВПО – що варто знати непрацюючим переселенцям