«Ми ж домовлялися!»: Нацрада відреагувала на номер Кварталу 95 про ТЦК

Номер Кварталу 95 про ТЦК викликав неабияке обурення в українському суспільства, яке побачило у сценці образу честі та гідності військових. А нардепи навіть звернулися з приводу цього до правоохоронних органів. Вже з’явилася і реакція Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це Новини України – НСН інформують з посилання на офіційний сайт Нацради.

Нацрада відреагувала на номер Кварталу 95 про ТЦК

У сцені під назвою “Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів”, яка вийшла 5 травня у випуску гумористичного шоу студії “Квартал 95”, неетично використали форму Збройних сил України. Про це 9 травня заявила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Використання аутентичної військової форми ЗСУ з державною символікою України (державний прапор і малий герб, шеврони ЗСУ), знаками розрізнення й погонами не тільки має ознаки неповаги до державної символіки та військової форми, але й може порушувати норми статті 186-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці питання мають розглядати інші державні органи, але регулятор вважає за необхідне акцентувати на цьому, – ідеться в заяві

У Нацраді зазначили, що сатиру й гумор медійне законодавство не регулює, “проте у воєнний час особливо важлива етика творчості, а автори контенту (включно, а то й особливо розважального) мають бути дуже чутливими до розуміння того, що саме підсилює їхній гумор у зраненому війною суспільстві – дає силу пережити жахи війни чи, навпаки, травматизує додатково”.

Національна рада цілком розуміє і поділяє справедливе обурення в суспільстві фрагментом шоу, яке є інтерпретацією відеоматеріалу з Рівненського ТЦК, що викликав багато запитань щодо правомірності як проведення прихованих зйомок, так і способів і засобів подальшого поширення їх у медіапросторі, і за великим рахунком – щодо реальних цілей того медійного хайпу, – вказано в релізі

Актори студії “Квартал 95”, які грали в шоу, не лише були вдягнені в автентичну форму ЗСУ, але й “виконували жарти, що висміювали дії військових”, підкреслили в Нацраді.

Ми ж домовлялися!

У Нацраді підкресли, що відносно недавно проводили бесіду з 95 Кварталом – після минулого скандалу через номер про переселенців.

Не менш прикрим для нас є й той факт, що цей випадок стався невдовзі після розмови з виробниками гумористичних програм і керівниками телеканалів, яку Національна рада провела під час попереднього гарячого суспільного обговорення недоречних жартів про тимчасово переміщених осіб. Зустріч мала результатом обіцянку прописування чіткіших договірних стосунків між каналами й виробниками контенту, контролю з боку мовника за контентом, що виробляється на його замовлення або для показу на його каналі, і готовності відповідати за порушення морально-етичних норм і точнішої оцінки суспільних відчуттів. Ми рішуче закликаємо медіа дотримуватися закону, моральних і професійних норм, – додали у Національній раді

Тут закликали медіа дотримуватися закону, моральних та професійних норм і наполягають на:

здійсненні мовниками редакційного контролю контенту до виходу в ефір;

посиленні редакційної поміркованості та виваженості у поширенні

інформації, яка може спричинити масову травматизацію суспільства;

неухильному дотриманні вимог законодавства України, власного

редакційного статуту щодо створення та поширення інформації, оскільки

це є відповідальністю суб’єкта у сфері медіа;

неприпустимості при створенні гумористичних шоу використання акторами, що не перебувають на військовій службі, аутентичної військової форми, інших знаків розрізнення військових, державних символів України;

неприпустимості поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди, крім випадків, визначених законом;

необхідності в процесі виробництва розважального телевізійного контенту враховувати чутливість своєї аудиторії до тематики жартів.

Нагадаємо: Квартал 95 знову втрапив у скандал – тепер через номер про військових ТЦК

Ще новини України: Держдеп виявив порушення прав людини в Україні – згадав і телемарафон