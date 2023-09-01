Росія атакувала Україну крилатими ракетами – одна з них влучила у підприємство на Вінниччині

У ніч проти 1 вересня росія атакувала Україну крилатими ракетами «Калібр». Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (з району Феодосія).

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, передає НСН.

Одну ракету збили над Кіровоградською областю, уточнив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Минулося без постраждалих і руйнувань.

Інша влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Там пошкоджено майно, приватні авто. Є потерпілі: їм надають допомогу.

На сайті міської ради міста Калинівка Вінницької області повідомили, що вночі у громаді був «прильот».

У наслідок падіння осколків ракет є поранені, пошкоджений цивільний автотранспорт та цивільні будівлі, йдеться у повідомленні.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов уточнив, що наразі відомо про трьох потерпілих, їм надається необхідна допомога.

Цієї ночі в низці регіонів України лунала повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ймовірність пусків окупантами крилатих ракет «Калібр» із Чорного моря.

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