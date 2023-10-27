Росія готує нову атаку на Україну – в ОК «Південь» вказали на ознаки

Росія готує нову ракетну та дронову атаку на Україну. Українські сили оборони знаходяться у повній готовності.

Сили оборони України зафіксували підвищену активність безпілотної розвідки окупаційних військ Росії.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк, інформує НСН з посиланням на Цензор.НЕТ.

За її словами, заявити про точний час російської атаки неможливо, проте наголосила, що українські сили оборони знаходяться у повній готовності відбити атаки окупантів з неба.

“Ми знаходимося в готовності й розумінні, що така атака може статися в будь-який час”, зазначила вона.

Гуменюк повідомила, що у Чорному морі є один ворожий підводний ракетоносій, який може бути оснащений ракетами типу “калібр”.

Вона наголосила, що виявити пуски ракет із підводного носія складно.

“Часто росіяни пускають ракети на низькій висоті, тому виявити їх можна лише перед моментом атаки. А між сигналом тривоги та безпосереднім ударом може пройти лише кілька секунд”, додала Гуменюк.

Як повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України, станом на 8.30 27 жовтня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель серед яких 1 носій крилатих ракет “калібр”, в Азовському морі 1 ворожий корабель.

Крім того, в Середземному морі 3 ворожих кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет “калібр”, загальний залп до 8 ракет.

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