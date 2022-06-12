В умовах воєнного стану робочий тиждень в Україні може тривати більше звичайного, а у відпустці можуть відмовити.
Замість граничних 40 годин, його продовжено до 60.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Державної служби України з питань праці.
“Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень”,наголошують у відомстві.
Відпустка під час війни
Крім того, у період дії воєнного стану працівникам можуть відмовити у наданні відпустки, якщо вони залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.
При цьому роботодавець не може відмовити у відпустці у зв’язку вагітністю та пологами та відпусці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.
Усім іншим працівникам роботодавець може відмовити у відпустці, якщо її надання здійснюється за угодою між працівником і роботодавцем.
Відпустка без збереження зарплати в умовах воєнного стану надається за угодою між працівником і роботодавцем, тому останній може відмовити у її наданні.
Працівникам, що не залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець не може відмовити у наданні відпусток, якщо вони здійснюються в обов’язковому порядку (щорічні відпустки у визначені графіком строки, навчальні, творчі, для участі у змаганнях, працівникам, що мають дітей тощо).
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