У яких випадках роботодавець може оформити бронь для співробітника під час мобілізації

В Україні з початку війни оголошена загальна мобілізація. Це означає, що кожного чоловіка, якому дозволяє стан здоров’я, можуть мобілізувати до війська. Проте в окремих випадках підприємство, на якому трудиться чоловік, може оформити бронь для співробітника, аби той залишався на своєму робочому місці

Юристка Анастасія Клян розповіла, в яких випадках підприємство може оформити бронь для своїх працівників. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

По-перше, слід знати, що не будь-яке підприємство може забронювати своїх працівників і не будь-якого працівника можна забронювати. Право на бронювання свого персоналу мають лише ті підприємства, які під час війни виконують функції забезпечення потреб ЗСУ, або забезпечують життєво важливі потреби населення. Тобто – підприємства, що мають стратегічне значення.

“Забронювати можна не будь-якого працівника, а лише того, який дійсно потрібен державі та/або населенню на своєму робочому місці під час війни. Так, наприклад, активно бронюють аграріїв, що здійснюють посівну”, – пояснює юристка.

Як підприємство може забронювати свого працівника?

Для цього підприємство має надіслати пропозицію до відповідного органу державної влади, який вирішуватиме питання щодо бронювання. Це може бути профільне міністерство, до якого відноситься це підприємство, або просто обласна військова адміністрація.

Разом із пропозицією слід надати обґрунтування, в якому має бути зазначено, чим саме це підприємство і ці спеціалісти корисні для ЗСУ або для населення.

Пропозиція має бути оформлена не довільно, а за певною формою, визначеною Постановою №194 Кабінету міністрів. Крім того, у деяких профільних міністерств є ще й власні вимоги щодо пакету документів, які мають іти вкупі з пропозицією щодо бронювання.

Усі ці пропозиції мають бути погоджені з Міністерством оборони. За умови згоди Міноборони далі ці документи лягають на стіл чиновникам з Мінекономіки. А вже ті ухвалюють остаточне рішення. Причому воно ухвалюється оперативно – упродовж одного робочого дня.

У цьому рішенні вказується конкретний строк, який діятиме бронь для спеціаліста. Але відповідно до закону, максимальна відстрочка від призову становить півроку.

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