Ще одну категорію чоловіків можуть звільнити від мобілізації

В Україні зараз не можуть звільнити від мобілізації на підставі роботи в ІТ-індустрії. Але незабаром така можливість може з’явитися.

Про це NNS дізнався з повідомлення UBR.

Рекомендаційний лист міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в якому він закликав владу обмежити мобілізацію співробітників IT-компаній, які дають відсіч російській агресії у кіберпросторі, не є достатньою підставою для звільнення айтішників від призову.

Наразі законодавчого механізму для компаній із бронювання IT-фахівців не існує, хоча робота над його створенням ведеться. Про це у матеріалі для сайту AIN.ua заявив IT-адвокат, голова компанії Tretten Lawyers Максим Носарєв.

“На практиці ми стикаємося з випадками, коли хлопці приходили у військкомат, посилалися на цей лист (Михайла Федорова – ред.), як на певну підставу для відстрочення їхнього призову, але отримували протилежну реакцію”, зазначив юрист.

Носарєв зазначив, що не можуть гарантувати відстрочку від армії також обіцянки місцевої влади “забронювати” IT-співробітників, які переїхали в їхні регіони. Зокрема, такі обіцянки з боку Закарпатської обласної військової адміністрації (ОВА), на думку CEO Tretten Lawyers, мають умовну законність та позбавлені будь-яких гарантій – адже “IT-спеціальності не входять до переліку критичних індустрій, передбачених українським законодавством“.

Втім, каже юрист, зараз не лише Мінцифри, а й асоціація IT Ukraine у співпраці з Міністерством оборони та іншими представниками влади допомагає готувати проект нормативного документа, який би врегулював механізм бронювання окремих IT-фахівців від військової служби.

Щоправда, навіть у разі прийняття такого документа навряд чи йтиметься про повне звільнення всіх айтішників від мобілізації. У всякому разі, у спільному листі IT Ukraine та локальних кластерів до влади були “пропозиції конструктивного вирішення ситуації, що склалася на перетині потреб IT-індустрії та армії”, зазначив Носарєв.

Він нагадав, що зараз IT-компанії продовжують платити податки, а також беруть участь у кібервійні – тобто можуть бути кориснішими на своєму місці.

За його інформацією, у Міністерстві оборони “як мінімум не проти” запровадження механізму бронювання IT-фахівців.

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