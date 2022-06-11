В Україні пропонують виключити стаж роботи під час війни при розрахунку пенсії

Українцям при розрахунку пенсії можуть виключити стаж роботи під час війни. Це робиться задля того, щоб не припустити зменшення коефіцієнту зарплати, а відтак і зниження розрахункової величини пенсії

Відповідний законопроект за номером 7453 зареєстрований у Верховній Раді. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Автори законопроекту №7453, що одержав назву Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо можливості виключення періоду страхового стажу для обчислення пенсії під час воєнного стану, введеного відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” – голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова та ще декілька депутатів.

Вони пропонують виключати період роботи під час війни з обрахунку пенсії. Законотворці мотивують це тим, що під час війни багатьом українцям знизили зарплати. Через це при обчисленні пенсій у них вийде нижчий коефіцієнт зарплати, що негативно вплине на розмір майбутньої пенсії.

Отже, ініціатори законопроекту пропонують взагалі виключати стаж роботи під час війни і ще три місяці після скасування воєнного стану з обрахунку майбутньої пенсії. Таким чином вдасться досягти вищого показника розрахункової пенсії.

Виключення стажу, що припав на період війни, будуть здійснювати не всім автоматично, а за бажанням майбутнього пенсіонера. Тобто, якщо під час війни у нього зарплата залишилась на довоєнному рівні або взагалі стала вищою, то, звісно, йому не треба буде вилучати цей період із загального стажу роботи.

Очевидно, законотворці мають дати роз’яснення, чи стосуватиметься ця поправка тільки зарплати під час війни, чи вилучатимуть також і сам стаж роботи. Якщо буде чинним другий варіант, то майбутні пенсіонери втратять частку свого стажу. А для багатьох людей і кілька місяців можуть стати вирішальними для вчасного виходу на пенсію.

Підстав для звільнення з роботи під час війни стане більше