Відпустка педагогів під час війни: які обмеження діють

Скільки триватиме основна відпустка педагогів навчальних закладів у період воєнного стану. Її не скасовують, але обмежують на період дії воєнного стану

Педагоги отримали від міністерства освіти та науки України відповідь на своє звернення з приводу надання відпусток вчителям під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє профспілка працівників освіти та науки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Апостроф.

Зазначимо, що згідно зі статтею 12 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах військового стану”, у період його дії працівникам освітніх установ надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарні дні.

Подовжену тривалість щорічної основної відпустки для педагогічних працівників навчальних закладів не скасовують, але обмежують на період дії воєнного стану.

При цьому, невикористані в період дії воєнного стану дні щорічної відпустки переносяться на період після його припинення або скасування.

Крім того, закон не забороняє надавати у період дії воєнного стану додаткову відпустку працівникам, які мають дітей.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №7251 від 5.04.2022 “Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин”, у разі ухвалення якого під час військового становища педагогам надаватимуть відпустку повної тривалості.

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